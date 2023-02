24 bairros de Belém e Ananindeua ficam sem água na noite desta terça (7)

O serviço de abastecimento de água em Belém será suspenso em 24 bairros a partir das 22h desta terça-feira, 7, para manutenção corretiva no sistema, informa a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Os trabalhos estão previstos para serem concluídos até as 2h da madrugada de quarta-feira, 8.

Os bairros afetados são: Comércio, Campina, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Nazaré, Guamá, Cremação, Condor, Fátima, São Brás, Canudos, Pedreira, Telégrafo, Marco, Curió-Utinga, Marambaia, Castanheira, Val-de-Cans, Terra Firme, Souza e Cidade Nova.

A Cosanpa informa que o abastecimento será retomado gradualmente.