Belém anuncia vacinação para nascidos em 1993, 1994, 1995 e 1996

Após cinco dias sem aplicação de 1ª dose contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou a retomada do calendário vacinal pelo critério de nascimento, incluindo quatro novos grupos. Nesta quinta-feira, 29, será a vez das pessoas nascidas em 1993 e 1994. Já na sexta-feira, 30, a 1ª dose será destinada para nascidos em 1995 e 1996.

Das 9h às 17h, em 25 pontos que ainda serão anunciados. Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência.

A vacinação pelo ano de nascimento parou na quinta-feira (22), quando foi disponibilizada a 1ª dose para nascidos em 1992 pela primeira vez. Nesse dia, tmbém teve segunda chamada para nascidos em 1990 e repescagem para nascidos de 1962 a 1975. Na sexta (23), teve apenas vacinação para grupos fechados, como jornalistas, estudantes da saúde e outros.

Segunda dose

Nesta quarta (28), terá 2ª dose para pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969, que receberam a 1ª dose da vacina da Pfizer entre os dias 05 e 08 de maio de 2021, e que estão com data marcada para receber a 2ª dose nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho.

Todas as pessoas marcadas para receber a 2ª dose nestas datas serão vacinadas apenas no dia 28 de julho. Serão vacinadas, também, pessoas que estejam atrasadas com a 2ª dose da vacina Astrazeneca. Documentação necessária: RG, CPF e cartão de vacinação. Das 9h às 17h, em 25 pontos da cidade e dos distritos de de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.