Tatuador de Barcarena conquista 2º lugar em competição internacional em Manaus

O tatuador barcarenense Thiago Cruz conquistou mais um importante reconhecimento para a carreira ao garantir o 2º lugar na categoria New School durante a Internacional Norte Expo Tattoo, realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio, em Manaus.



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Considerado um dos principais eventos de tatuagem da região Norte, o encontro reúne artistas de diversos estados e países para competições, troca de experiências e apresentações de trabalhos autorais. Thiago foi o único tatuador representando Barcarena na competição.

Para participar do evento, o artista desenvolveu um trabalho executado ao longo de dois dias consecutivos, apresentado na categoria New School, estilo conhecido pelas cores vibrantes, traços marcantes e elementos inspirados em desenhos e personagens.

Segundo Thiago, mais do que a premiação, a experiência representa crescimento profissional e aprendizado dentro do universo da tatuagem.

“Foi o primeiro evento desse ano, e ele é um dos mais importantes da região Norte. Participar de um evento de tatuagem sempre agrega muito na minha carreira e me traz muito conhecimento, mesmo sendo premiado ou não”, afirmou.

A conquista reforça o destaque que o tatuador vem alcançando em eventos especializados e fortalece o nome de Barcarena no cenário artístico da tatuagem na região Norte.

Ao longo da carreira, Thiago tem investido em aperfeiçoamento técnico, participação em convenções e construção de um estilo próprio, acumulando reconhecimento dentro e fora do Pará. A nova premiação soma-se a outros resultados positivos conquistados pelo artista em competições da área.

Além da visibilidade profissional, o tatuador destaca a importância de representar Barcarena em eventos de grande porte, levando o nome da cidade para espaços de valorização artística e cultural.