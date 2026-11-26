Projeto abre perspectiva de retorno ao mercado de trabalho para idosos

Proposta aprovada por unanimidade na Câmara cria oportunidades de estágio para pessoas com 60 anos ou mais e busca valorizar a experiência profissional e a inclusão no serviço público.



A possibilidade de voltar à sala de aula, adquirir novos conhecimentos e conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho desperta expectativas entre pessoas idosas de Barcarena. Para quem precisou interromper os estudos ainda na juventude ou deseja continuar contribuindo com o desenvolvimento do município, a iniciativa representa a chance de realizar projetos que ficaram pelo caminho e de ter novas experiências.







A possibilidade de voltar à sala de aula, adquirir novos conhecimentos e conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho desperta expectativas entre pessoas idosas de Barcarena. Para quem precisou interromper os estudos ainda na juventude ou deseja continuar contribuindo com o desenvolvimento do município, a iniciativa representa a chance de realizar projetos que ficaram pelo caminho e de ter novas experiências.

O projeto de lei encaminhado pelo prefeito Renato Ogawa e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal institui o Programa Municipal de Estágio, que inclui o Estágio Melhor Idade, voltado à participação de pessoas com 60 anos ou mais na administração pública municipal. A proposta busca ampliar o acesso à experiência profissional, combater o preconceito etário e promover a integração entre gerações.

Aos 72 anos, Ivaldo Alcantara fala com entusiasmo sobre a possibilidade de retomar os estudos. Ele conta que precisou deixar a escola aos 15 anos, depois de perder a mãe e passar a viver com familiares. Desde então, o desejo de voltar a estudar permaneceu.

“Eu sinto muita falta disso”, afirma.

Atualmente, Ivaldo integra o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Comitê de Clima de Barcarena. Para ele, voltar a estudar também significa adquirir mais conhecimentos para contribuir com os espaços de participação dos quais faz parte.

“Eu fiquei muito feliz com essa notícia. É um incentivo importante para quem deseja voltar ao mercado de trabalho, mas, principalmente, para quem ainda tem vontade de estudar e aprender”, destaca.

EXPERIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

Hamilton Caminha também avalia positivamente a iniciativa. Para ele, a proposta representa um avanço na ampliação dos direitos da pessoa idosa e no reconhecimento de que o envelhecimento não deve significar o afastamento da vida profissional e da participação social.

Ele relaciona a medida à atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, criado há cinco anos, e à Lei Municipal nº 2.244/2021, que estrutura as políticas públicas voltadas a esse público.

Hamilton ressalta que as demandas da população idosa envolvem não apenas a garantia de direitos básicos, mas também a possibilidade de manter vínculos familiares, desenvolver atividades, preservar seus negócios, obter renda e continuar contribuindo para o crescimento da cidade.

“É importante que a pessoa idosa tenha seus direitos ampliados e que sua experiência seja valorizada. Ainda temos muito a contribuir com a sociedade e com o desenvolvimento do município”, avalia.

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

Aos 73 anos, Regina de Lima Nunes acompanha o desenvolvimento de Barcarena e destaca a importância de iniciativas que considerem a participação das pessoas idosas na construção do município.

Ela recorda uma reunião em que o prefeito apresentou a proposta de criar oportunidades de retorno ao mercado de trabalho para pessoas com 60 anos ou mais. Na ocasião, também foram mencionadas possibilidades de cursos e treinamentos para qualificação profissional.

“Tenho acompanhado o desenvolvimento do nosso município e quero ressaltar uma das reuniões de que participei, na qual o prefeito falou sobre um projeto que abrangesse as pessoas idosas, com oportunidades de retorno ao mercado de trabalho. Na ocasião, ele também mencionou cursos e treinamentos de qualificação, para que possamos acompanhar o desenvolvimento de Barcarena. Tenho muito orgulho de ver essa ideia sendo pautada e transformada em projeto, colocando nosso município em destaque como pioneiro na atenção às pessoas idosas. Com esse olhar visionário, os idosos terão uma oportunidade única de serem valorizados e reconhecidos em todos os espaços que ocuparem”, declarou.

COMO FUNCIONARÁ O ESTÁGIO MELHOR IDADE

O programa prevê oportunidades de estágio na administração pública municipal para pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, poderão participar idosos residentes em Barcarena que estejam regularmente matriculados em cursos reconhecidos e atendam aos requisitos legais para a realização do estágio.

A seleção será realizada por meio de edital público, com critérios objetivos. Entre os aspectos que poderão ser considerados estão a situação de vulnerabilidade socioeconômica, a trajetória educacional, a necessidade de reinserção formativa e a compatibilidade entre a formação do candidato e as vagas disponíveis.

A proposta também prevê supervisão das atividades, orientação e avaliação periódica dos participantes. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá atuar na mobilização e orientação das pessoas idosas interessadas, com apoio da rede de atendimento, incluindo os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O projeto de lei encaminhado pelo prefeito Renato Ogawa e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal institui o Programa Municipal de Estágio, que inclui o Estágio Melhor Idade, voltado à participação de pessoas com 60 anos ou mais na administração pública municipal. A proposta busca ampliar o acesso à experiência profissional, combater o preconceito etário e promover a integração entre gerações.

Aos 72 anos, Ivaldo Alcantara fala com entusiasmo sobre a possibilidade de retomar os estudos. Ele conta que precisou deixar a escola aos 15 anos, depois de perder a mãe e passar a viver com familiares. Desde então, o desejo de voltar a estudar permaneceu.

“Eu sinto muita falta disso”, afirma.

Atualmente, Ivaldo integra o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Comitê de Clima de Barcarena. Para ele, voltar a estudar também significa adquirir mais conhecimentos para contribuir com os espaços de participação dos quais faz parte.

“Eu fiquei muito feliz com essa notícia. É um incentivo importante para quem deseja voltar ao mercado de trabalho, mas, principalmente, para quem ainda tem vontade de estudar e aprender”, destaca.

EXPERIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

Hamilton Caminha também avalia positivamente a iniciativa. Para ele, a proposta representa um avanço na ampliação dos direitos da pessoa idosa e no reconhecimento de que o envelhecimento não deve significar o afastamento da vida profissional e da participação social.

Ele relaciona a medida à atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, criado há cinco anos, e à Lei Municipal nº 2.244/2021, que estrutura as políticas públicas voltadas a esse público.

Hamilton ressalta que as demandas da população idosa envolvem não apenas a garantia de direitos básicos, mas também a possibilidade de manter vínculos familiares, desenvolver atividades, preservar seus negócios, obter renda e continuar contribuindo para o crescimento da cidade.

“É importante que a pessoa idosa tenha seus direitos ampliados e que sua experiência seja valorizada. Ainda temos muito a contribuir com a sociedade e com o desenvolvimento do município”, avalia.

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

Aos 73 anos, Regina de Lima Nunes acompanha o desenvolvimento de Barcarena e destaca a importância de iniciativas que considerem a participação das pessoas idosas na construção do município.

Ela recorda uma reunião em que o prefeito apresentou a proposta de criar oportunidades de retorno ao mercado de trabalho para pessoas com 60 anos ou mais. Na ocasião, também foram mencionadas possibilidades de cursos e treinamentos para qualificação profissional.

“Tenho acompanhado o desenvolvimento do nosso município e quero ressaltar uma das reuniões de que participei, na qual o prefeito falou sobre um projeto que abrangesse as pessoas idosas, com oportunidades de retorno ao mercado de trabalho. Na ocasião, ele também mencionou cursos e treinamentos de qualificação, para que possamos acompanhar o desenvolvimento de Barcarena. Tenho muito orgulho de ver essa ideia sendo pautada e transformada em projeto, colocando nosso município em destaque como pioneiro na atenção às pessoas idosas. Com esse olhar visionário, os idosos terão uma oportunidade única de serem valorizados e reconhecidos em todos os espaços que ocuparem”, declarou.

COMO FUNCIONARÁ O ESTÁGIO MELHOR IDADE

O programa prevê oportunidades de estágio na administração pública municipal para pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, poderão participar idosos residentes em Barcarena que estejam regularmente matriculados em cursos reconhecidos e atendam aos requisitos legais para a realização do estágio.

A seleção será realizada por meio de edital público, com critérios objetivos. Entre os aspectos que poderão ser considerados estão a situação de vulnerabilidade socioeconômica, a trajetória educacional, a necessidade de reinserção formativa e a compatibilidade entre a formação do candidato e as vagas disponíveis.