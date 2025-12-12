Saúde no campo: Barcarena reforça atendimento rural e ribeirinho

O atendimento em saúde voltado às comunidades rurais e ribeirinhas de Barcarena ganha um novo reforço. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), iniciou uma nova etapa do Programa Saúde no Campo.

A iniciativa tem aproximado serviços essenciais das famílias que vivem nas estradas, ilhas e regiões de produção agrícola do município. Ela atua diretamente nas propriedades atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar, já presente em 60 estabelecimentos rurais.

Atualmente, 30 dessas propriedades recebem atendimento do programa, que disponibiliza um técnico de enfermagem dedicado exclusivamente às visitas às famílias. A meta é alcançar 100 estabelecimentos e atender, em média, 700 pessoas nesta primeira fase.

VEJA MAIS

Atenção mais rápida e integrada

O programa funciona como uma ponte entre as comunidades rurais e a Atenção Primária à Saúde (APS). O técnico de enfermagem da equipe Saúde no Campo realiza visitas periódicas, orienta as famílias, monitora condições de saúde e identifica situações que necessitam de atenção imediata.

Quando algum atendimento é considerado urgente, o profissional aciona diretamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável pelo paciente, agilizando consultas, acolhimentos ou avaliações. Além do acompanhamento inicial, as visitas incluem anamnese e apoio na organização das agendas de consulta e tratamento.

Também são realizados treinamentos para que produtores consigam controlar indicadores de comorbidades. As ações incluem ainda a entrega de aparelhos de monitoramento, kits de primeiros socorros e itens de higiene bucal, ampliando as práticas de prevenção dentro das comunidades.

“O programa permite antecipar riscos e garantir que o cuidado chegue a quem mais precisa, mesmo em áreas de difícil acesso”, afirma Nadja Varão, Diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde.

Integração para fortalecer a saúde no território

O secretário municipal de Agricultura, Edson Cardoso, destaca que o objetivo central da ação é ampliar o acesso de agricultores e suas famílias ao sistema de saúde. A iniciativa leva prevenção e acompanhamento até os locais onde essas pessoas vivem e trabalham.

Ele ressalta que, em Barcarena, o programa está sendo alinhado à Estratégia do Agente Comunitário de Saúde (ACS), ampliando a cobertura da saúde básica rural. “Para além da atenção dedicada à saúde do homem e da mulher do campo, o programa fortalece a política pública municipal e melhora a qualidade de vida das famílias rurais”, afirma Edson Cardoso.

Impacto direto para as comunidades

Para as famílias, a chegada da equipe significa mais segurança diante das dificuldades de acesso a serviços tradicionais. O acompanhamento contínuo tem ajudado na prevenção de doenças, no monitoramento de idosos e no cuidado com crianças e mulheres que vivem em áreas mais isoladas.

A produtora rural Liduina Martins, de 65 anos, moradora da comunidade CDI, reforça a importância da presença dos profissionais.

“Eu fiquei muito feliz com o atendimento. Esse programa traz um alívio grande, porque facilita o acesso à saúde. A gente consegue fazer os exames mais rápido. Com eles vindo aqui, tudo fica mais fácil”, relata Liduina.

Com metas de expansão já definidas e uma articulação crescente entre as equipes de saúde e agricultura, o Programa Saúde no Campo segue avançando como uma das principais iniciativas voltadas ao bem-estar e à prevenção nas comunidades agrícolas e ribeirinhas de Barcarena.