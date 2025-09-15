Programa inovador do SENAR levará atendimento de saúde gratuito a cerca de 5 mil produtores rurais

Cerca de 5 mil produtores rurais paraenses passarão a receber, gratuitamente, atendimento básico de saúde em suas propriedades por meio do Programa Saúde no Campo, iniciativa inovadora desenvolvida pela CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Lançado oficialmente em 3 de setembro, durante cerimônia no Palácio da Agricultura, em Belém, o programa promete transformar a realidade do atendimento em saúde no meio rural do estado, levando cuidado direto às famílias do campo.

A solenidade de lançamento contou com a presença de Renilson Rehem de Souza, diretor de Saúde e Promoção Social da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Rehem é um dos principais nomes na história da saúde pública brasileira, tendo sido figura ativa na criação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o evento, ele destacou o papel fundamental da prevenção e da atenção primária no desenvolvimento de uma população rural saudável, ao afirmar: “Precisamos cuidar da saúde quando estamos com saúde, para que não a percamos”.

O presidente do Sistema Faepa/Senar, Carlos Xavier, destacou acerca da importância do sistema produtivo no estado e sobre a atenção do Sistema, financiado pelos próprios produtores rurais, em promover a saúde e qualidade de vida na área rural por meio de iniciativas como o Programa Saúde no Campo. Destacou ainda as ações do Senar com foco na educação e na assistência técnica e gerencial.

Presidente do Sistema Faepa/Senar, Carlos Xavier, destacou a importância da iniciativa (Divulgação/Sistema Faepa/Senar)

"Nesta etapa inicial, serão beneficiados 18 municípios, abrangendo os produtores já atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar no estado. A estrutura do programa prevê a atuação de módulos regionais, cada um composto por um supervisor (enfermeiro) e 15 técnicos de saúde (enfermeiros ou técnicos de enfermagem). Cada módulo terá capacidade para atender até 2.250 pessoas distribuídas em 450 propriedades, garantindo cobertura ampla e eficaz", explicou o presidente acerca da metodologia utilizada no programa.

Segundo o coordenador do programa ATeG, Celso Botelho, todas as ações serão 100% gratuitas e adaptadas à realidade do campo. “Os participantes terão acesso a visitas domiciliares com profissionais qualificados, materiais educativos sobre as principais doenças do meio rural, cadernos de saúde individualizados, kits de primeiros socorros, os quais já temos uma parte aqui, apoio para teleconsultas e articulação com a rede municipal de saúde para encaminhamentos e continuidade do tratamento”, detalha.

O foco da iniciativa está na prevenção de doenças, diagnóstico precoce e promoção de hábitos saudáveis, com o objetivo de reduzir as lacunas históricas no acesso à saúde no meio rural, a problemas de saúde que atinge a todos, como diabetes, hipertensão e saúde mental. Lançado como projeto piloto em 2024, o Saúde no Campo se consolida como uma resposta concreta às demandas sociais do campo pela CNA, aliando inovação, tecnologia e responsabilidade social.

Ações serão realizadas de forma 100% gratuitas e adaptadas à realidade do campo (Divulgação/Sistema Faepa/Senar)

"Com essa ação, o Senar reforça seu papel como agente de transformação social no campo, atuando não apenas na qualificação profissional e no aumento da produtividade, mas também na garantia de direitos essenciais, como o acesso à saúde com dignidade e qualidade", destacou o superintendente do Senar-PA, Walter Cardoso, durante o fechamento do evento.

A cerimônia de lançamento contou ainda com a presença de diversas autoridades, entre elas a promotora de Justiça Agrária de Marabá, Alexandra Mardegan; o prefeito de Cachoeira do Arari, Jaime Barbosa; a reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Janae Gonçalves; além de representantes do Sistema FAEPA/SENAR e lideranças sindicais de municípios como Barcarena, Marapanim, Piçarra, Irituia, Moju, Nova Timboteua e Curuçá.