Jovens de Barcarena se destacam na maior Copa Sul-Americana de Basquete de Base

Leandro Serrão e Ayan Benjamin representaram Paysandu e Remo em uma das principais competições de formação de atletas do continente e levaram o nome de Barcarena ao cenário esportivo nacional.

O talento de Barcarena voltou a ganhar destaque no cenário esportivo. Os jovens Leandro Serrão e Ayan Benjamin, ambos atletas das categorias de base do basquete paraense, foram convocados para representar Paysandu Sport Club e Clube do Remo, respectivamente, na Copa Sul-Americana de Basquete de Base, considerada o maior evento da modalidade no continente.





A competição foi realizada entre os dias 12 e 18 de julho, em Santa Rita do Sapucaí (MG), reunindo equipes tradicionais do basquete brasileiro em um ambiente de alto nível técnico e competitivo.

Representando o Paysandu na categoria sub-14, Leandro disputou sete partidas contra adversários de tradição, entre eles Palmeiras e Botafogo. Atuando nas posições de ala e armador, o atleta ajudou a equipe bicolor a conquistar o vice-campeonato da Série Prata, resultado que evidencia a evolução do clube diante de equipes de alto rendimento.

Mais do que o desempenho em quadra, a experiência marcou a trajetória do jovem atleta. Segundo o pai, Jhon Serrão, a participação na competição foi um importante aprendizado dentro e fora do esporte.

"Foi um aprendizado tanto para sua vida esportiva quanto pessoal. Ele percebeu que chegar ao topo exige muito esforço, treino, disciplina e foco. Também entendeu que o esporte ensina a lidar com as derrotas, com as frustrações, a vencer com humildade e a criar amizades e vínculos com atletas de outros clubes."

Leandro mantém contato com o basquete desde os primeiros anos de vida. Incentivado pelo pai, começou treinando em um aro instalado na parede de casa. Aos sete anos passou a integrar um projeto esportivo coordenado pelo professor Anderson Lameira e, aos 13 anos, foi aprovado em uma seletiva do Paysandu. Poucos meses depois, veio a convocação para disputar a Copa Sul-Americana.

Para a família, a convocação vai além do resultado esportivo.

"Queremos mostrar para outros jovens que, independentemente da modalidade, quem tem um sonho precisa lutar, treinar, manter o foco e a disciplina. Com humildade e dedicação, todos podem realizar seus objetivos."

Também representando Barcarena, Ayan vestiu a camisa do Clube do Remo e contribuiu para que a equipe conquistasse o terceiro lugar da Série Ouro, divisão que reúne algumas das principais equipes da competição.

Praticando basquete há três anos, Ayan iniciou no esporte com o incentivo e orientação do próprio pai, Mauro, que foi seu primeiro treinador. “Ele começou no quintal de casa comigo e quando estava para completar 10 anos, fomos para o projeto Cesta Certeira, do professor Osmar, em Ananindeua”

Segundo ele, disputar a Copa Sul-Americana trouxe uma nova perspectiva ao filho.

"A competição proporcionou uma mudança de mentalidade e de objetivos, além de uma grande experiência."

Agora, Ayan volta as atenções para o Campeonato Paraense de Basquete, quando defenderá o Clube do Remo nas categorias sub-12 e sub-13. No caso de Leandro, uma nova convocação para integrar a equipe do Paysandu no estadual ainda poderá acontecer.

A participação dos dois atletas evidencia o potencial esportivo de Barcarena na formação de jovens talentos. Convocados por dois dos maiores clubes do Pará para disputar o principal torneio de base do continente, Leandro e Ayan levam o nome do município a uma competição de alto nível e reforçam a importância do incentivo ao esporte desde as categorias de formação.

O talento de Barcarena voltou a ganhar destaque no cenário esportivo. Os jovens Leandro Serrão e Ayan Benjamin, ambos atletas das categorias de base do basquete paraense, foram convocados para representar Paysandu Sport Club e Clube do Remo, respectivamente, na Copa Sul-Americana de Basquete de Base, considerada o maior evento da modalidade no continente.

A competição foi realizada entre os dias 12 e 18 de julho, em Santa Rita do Sapucaí (MG), reunindo equipes tradicionais do basquete brasileiro em um ambiente de alto nível técnico e competitivo.

Representando o Paysandu na categoria sub-14, Leandro disputou sete partidas contra adversários de tradição, entre eles Palmeiras e Botafogo. Atuando nas posições de ala e armador, o atleta ajudou a equipe bicolor a conquistar o vice-campeonato da Série Prata, resultado que evidencia a evolução do clube diante de equipes de alto rendimento.

Mais do que o desempenho em quadra, a experiência marcou a trajetória do jovem atleta. Segundo o pai, Jhon Serrão, a participação na competição foi um importante aprendizado dentro e fora do esporte.

"Foi um aprendizado tanto para sua vida esportiva quanto pessoal. Ele percebeu que chegar ao topo exige muito esforço, treino, disciplina e foco. Também entendeu que o esporte ensina a lidar com as derrotas, com as frustrações, a vencer com humildade e a criar amizades e vínculos com atletas de outros clubes."

Leandro mantém contato com o basquete desde os primeiros anos de vida. Incentivado pelo pai, começou treinando em um aro instalado na parede de casa. Aos sete anos passou a integrar um projeto esportivo coordenado pelo professor Anderson Lameira e, aos 13 anos, foi aprovado em uma seletiva do Paysandu. Poucos meses depois, veio a convocação para disputar a Copa Sul-Americana.

Para a família, a convocação vai além do resultado esportivo.

"Queremos mostrar para outros jovens que, independentemente da modalidade, quem tem um sonho precisa lutar, treinar, manter o foco e a disciplina. Com humildade e dedicação, todos podem realizar seus objetivos."

Também representando Barcarena, Ayan vestiu a camisa do Clube do Remo e contribuiu para que a equipe conquistasse o terceiro lugar da Série Ouro, divisão que reúne algumas das principais equipes da competição.

Praticando basquete há três anos, Ayan iniciou no esporte com o incentivo e orientação do próprio pai, Mauro, que foi seu primeiro treinador. “Ele começou no quintal de casa comigo e quando estava para completar 10 anos, fomos para o projeto Cesta Certeira, do professor Osmar, em Ananindeua”

Segundo ele, disputar a Copa Sul-Americana trouxe uma nova perspectiva ao filho.

"A competição proporcionou uma mudança de mentalidade e de objetivos, além de uma grande experiência."

Agora, Ayan volta as atenções para o Campeonato Paraense de Basquete, quando defenderá o Clube do Remo nas categorias sub-12 e sub-13. No caso de Leandro, uma nova convocação para integrar a equipe do Paysandu no estadual ainda poderá acontecer.