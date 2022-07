Barcarena vacina contra covid-19, gripe e sarampo nesta semana

Com a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, a imunização contra covid-19 se torna ainda mais importante nesse momento de volta à normalidade. Por isso, é necessário que a população conclua o esquema vacinal, com as doses de reforço disponíveis. Em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, estão sendo aplicadas imunizantes contra o coronavírus, gripe e sarampo, de 8 às 12h em três pontos de vacinação disponíveis.

Nesta terça-feira (5), pais e responsáveis das crianças de 5 a 11 anos que ainda não tomaram a primeira dose pediátrica da vacina contra covid-19, estão convocados a levar os pequenos para a repescagem, aponta o cronograma de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura de Barcarena informa que para receber as doses, é necessário portar os seguintes documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Confira a agenda da semana:

Terça-feira (5):

Repescagem de primeira dose para crianças de 5 a 11 anos;

Segunda dose de Coronavac pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;

Segunda dose de Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose há 60 dias ou mais.

Quarta-feira (6):

Terceira dose para pessoas de 12 anos ou mais que tomaram a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer há 4 meses ou mais;

Quinta-feira (7):

Quarta dose para pessoas de 40 anos ou mais que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais;

Quarta dose para profissionais da saúde que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais;

Quarta dose para profissionais da educação do ensino básico e superior que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais;

Quarta dose para trabalhadores das forças armadas, forças de segurança e salvamento, que tomaram a terceira dose há 4 meses ou mais;

Sexta-feira (8):

Terceira dose de Janssen para pessoas de 40 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 4 meses ou mais.

Locais de vacinação: