Barcarena inicia implantação do Família Acolhedora

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade serão acolhidas em família cadastradas

Larissa Reis

O município de Barcarena deu início à implantação do Serviço Família Acolhedora, uma nova política pública voltada à proteção integral de crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados temporariamente do convívio familiar. O serviço integra a Política Municipal de Assistência Social e foi instituído por meio da Lei Municipal nº 2.356, de 19 de dezembro de 2025.

O município de Barcarena deu início à implantação do Serviço Família Acolhedora, uma nova política pública voltada à proteção integral de crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados temporariamente do convívio familiar. O serviço integra a Política Municipal de Assistência Social e foi instituído por meio da Lei Municipal nº 2.356, de 19 de dezembro de 2025.

 

A proposta do serviço é garantir que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam acolhidos provisoriamente em famílias previamente cadastradas, capacitadas e acompanhadas pela equipe técnica do município, assegurando cuidado individualizado, afeto e convivência familiar e comunitária. O acolhimento ocorre de forma excepcional e temporária, até que seja possível a reintegração à família de origem ou, quando esgotadas todas as possibilidades, o encaminhamento para família substituta, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

 

Diferente da adoção, o Serviço Família Acolhedora não tem caráter definitivo. O objetivo central é oferecer um ambiente seguro e humanizado durante o período de afastamento, minimizando os impactos emocionais causados pela ruptura familiar e fortalecendo vínculos afetivos essenciais ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

 

Podem se inscrever como Família Acolhedora pessoas ou famílias que residam em Barcarena há pelo menos dois anos, tenham idade mínima de 21 anos, apresentem boas condições de saúde física e mental, não possuam antecedentes criminais e tenham disponibilidade para participar das formações e acompanhamentos realizados pela equipe técnica do serviço. Cada família poderá acolher uma criança ou adolescente por vez, salvo em situações de grupos de irmãos, quando se prioriza a manutenção dos vínculos afetivos

 

As famílias acolhedoras recebem subsídio financeiro mensal, acompanhamento contínuo de assistente social e psicólogo, além de capacitação e orientação permanente durante todo o processo, inclusive no momento do desligamento da criança ou adolescente do acolhimento.

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), o início do serviço representa um avanço significativo na política de proteção à infância e adolescência no município. A estratégia prioriza o acolhimento em ambiente familiar, reconhecendo que o cuidado baseado no afeto, na escuta e na convivência comunitária é fundamental para o desenvolvimento emocional e social.

 

A Prefeitura de Barcarena, por meio da Semas, também iniciou uma campanha de sensibilização para mobilizar a população a aderir ao programa e se tornar Família Acolhedora. A iniciativa busca despertar o sentimento de corresponsabilidade social e fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes do município.

 

As inscrições e informações sobre o Serviço Família Acolhedora podem ser obtidas presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Tomé Serrão, bairro Nazaré, ou pelo e-mail familia_acolhedora@semasbarcarena.com

.
