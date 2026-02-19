Aos 10 anos, Mariana Menezes lança livro inspirado na natureza amazônica

Com apenas 10 anos de idade, a jovem escritora Mariana Menezes já carrega no currículo algo que muitos adultos ainda sonham em conquistar: a publicação do próprio livro. Autora de Meu Mundo Mágico, a menina transforma vivências no campo, amor pela natureza e incentivo familiar em histórias que unem aventura, sensibilidade e consciência ambiental.





Mariana é barcarenense e cresceu em um sítio, na comunidade Embrasa, cercada pelo verde, pelos animais e pelas experiências que, hoje, servem de cenário para suas narrativas. A paixão pela leitura começou cedo. O incentivo veio de casa. Segundo ela, os pais sempre criaram um ambiente de amor pelos livros, inclusive antes mesmo do seu nascimento.

Entre as primeiras leituras está Uma Janela para a Filosofia, de Maurício Abdalla. Desde então, as páginas nunca mais deixaram de fazer parte da rotina. “Quando estou lendo, me sinto encantada e inspirada, como se estivesse vivendo cada momento da história”, conta Mariana.

DA LEITURA À ESCRITA

O gosto pela escrita surgiu naturalmente. Mariana percebeu que podia transformar pensamentos em histórias à medida que evoluía na escola e ganhava confiança com as palavras. “Criar histórias é uma forma de expressar o que penso e o que sinto. Eu me sinto empolgada, motivada e realizada.”

A ideia de Meu Mundo Mágico nasceu da sua forte ligação com o meio ambiente. Ao longo de aproximadamente três anos, ela escreveu as histórias que compõem o livro. Entre todas, uma ocupa lugar especial em seu coração: “O Resgate do Boto Cor-de-Rosa”, narrativa que aborda coragem, cuidado e preservação da fauna amazônica.

“Quero que as pessoas se sintam dentro de uma grande aventura e, ao mesmo tempo, despertadas para o compromisso de cuidar e preservar o meio ambiente”, afirma a autora mirim.

O OLHAR DO PAI E EDITOR

O projeto contou com a parceria fundamental do pai, Nilton Menezes, escritor e editor, que acompanhou de perto cada etapa do processo. Ele percebeu o talento da filha ainda aos sete anos, quando ela começou a rabiscar pequenas histórias. “Ali já era possível notar sensibilidade, criatividade e gosto pelas palavras.”

A decisão de transformar os textos em livro veio quando ele percebeu que Mariana já possuía um conjunto consistente de histórias, carregadas de valores e reflexões importantes para a educação.

O processo de edição durou cerca de um ano e envolveu preparação de texto, revisão e diagramação. O trabalho foi realizado em conjunto com a autora, preservando ao máximo sua voz original. As alterações foram pontuais, voltadas principalmente à coerência textual. O projeto também contou com o apoio da ilustradora Valdiane Santana e da prefaciadora Lia Apollaro.

“Cada livro pronto é como o nascimento de um filho. É uma emoção que muitas vezes não se consegue explicar”, relata o pai.

Leitura como base da formação

Com trajetória literária iniciada ainda na infância, quando escrevia poesias entre os 10 e 11 anos, Nilton destaca que a leitura sempre foi central em sua formação, especialmente a Bíblia e os folhetos de literatura de cordel.

Para ele, o exemplo familiar é determinante. “A educação começa em casa. Pais que leem e leem para os filhos estão formando pessoas reflexivas e capazes de tomar decisões conscientes.”

Ele também ressalta o impacto da leitura no desenvolvimento infantil: melhora na comunicação, fortalecimento do pensamento crítico e ampliação da compreensão de mundo.