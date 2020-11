Comemoração mais popular no México, Día de los Muertos celebra a vida

Nesta segunda-feira (02), celebramos o Dia de Finados. Data para lembrar com saudade das pessoas amadas que já partiram e, para muitos, visitar igrejas, templos e cemitérios para fazer orações para elas. No México, o Día de los Muertos também ocorre em 02 de novembro. Mas lá a celebração tem origem indígena e começa já no dia 31 de outubro. É uma das festas mexicanas mais animadas. Para eles, é quando os mortos vêm visitar seus parentes.

Famílias se reúnem em cemitério de cidade mexicana para comer e cantar em honra dos mortos (Divulgação)

Pode parecer estranho para gente, mas a data é festejada com comida, bolos, músicas e doces preferidos dos que já se foram. Segundo a crença popular, nos dias 1 e 2, chamados de Días de Muertos, os já falecidos têm permissão divina para visitar parentes e amigos. Por conta disso, os mexicanos enfeitam suas casas com flores, velas e incensos. Preparam as comidas preferidas dos que já morreram, fazem máscaras de caveira, vestem roupas com esqueletos pintados ou se fantasiam de morte.

O Día de los Muertos está fortemente presente na cultura mexicana, inclusive no artesanato (Divulgação)

Algumas pessoas até levam comida para almoçar nos cemitérios, junto aos túmulos e às lápides de familiares. A data é tão marcante que, em 2003, a Unesco distinguiu a festividade do Dia dos Mortos como Obra Mestra do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade.