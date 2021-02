Uma joia lusitana no Centro antigo do Rio de Janeiro

A Rua Luís de Camões, 30, no Centro do Rio de Janeiro, abriga um lugar surpreendente. A magnífica fachada, em estilo manuelino, com estátuas de Pedro Álvares Cabral, Luis de Camões, o Infante Dom Henrique e Vasco da Gama, já enche os olhos e deixa claro que estamos diante de uma construção de forte influência lusitana.

Em estilo manuelino, a fachada do Real Gabinete é inspirada no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. (Rodrigo Vieira)

Mas o interior do prédio consegue ser ainda mais belo e abrigar um dos salões de leitura mais bonitos do mundo. Estamos falando do Real Gabinete Português de Leitura, que o Bagagem de Bolso conheceu em dezembro de 2018 e compartilha o tour com você no vídeo abaixo.

Este salão, que remete a salas de leitura de castelos e universidades europeias, é repleto de estantes com inúmeros livros, uma claraboia com a estrutura de ferro de onde pende um vistoso lustre e muitas outras obras de arte. Cenário que faz os visitantes inclinarem a cabeça para o alto e olharem extasiados a tamanha joia da arquitetura dos tempos do Brasil Império.

Entre os 350 mil volumes, obras raras como as edições de ‘Os Lusíadas’, de 1572 (Rodrigo Vieira)

Criado em 1837 por um grupo de portugueses expatriados que tinham em comum a saudade da cultura portuguesa e a paixão pela literatura, o Real Gabinete Português de Leitura reúne um acervo de 350 mil volumes. Entre eles, obras raras como as edições de "Os Lusíadas", de 1572.

O Real Gabinete faz e ajuda a contar parte da nossa história. A belíssima sede teve a pedra fundamental lançada por D. Pedro II, em 1880, e foi inaugurada pela Princesa Isabel, em 1887. As cinco primeiras sessões da Academia Brasileira de Letras, ainda sob a presidência de Machado de Assis, foram realizadas neste lugar, que é quase mágico e aberto à visitação.

PLANEJE O SEU PASSEIO

Atração: Real Gabinete Português de Leitura.

Lugar: Rio de Janeiro, RJ

Endereço: Rua Luís de Camões, 30 - Centro.

Site oficial: www.realgabinete.com.br

Visitação: dias úteis, de 10h às 16h.

Entrada: gratuita.