Um lugar, uma vista e uma experiência de tirar o fôlego

No 63° andar do Lebua Hotel, o Sirocco é um dos lugares mais badalados de Bangkok (Divulgação)

Você já conheceu ou ouviu falar em rooftops? São bares estrategicamente localizados em terraços no alto dos edifícios. O Bagagem adora, pois é uma ótima forma de contemplar uma bela vista da cidade que se está visitando. Alguns também são lounges e até night clubs.

Com uma vista espetacular e jazz ao vivo, o Sirocco é uma ótima pedida para celebrar um momento especial (Divulgação)

Quando estive em Bangkok, em 2019, visitei o Sirocco Sky Bar, rooftop que está na lista dos lugares mais famosos da capital tailandesa e que, com certeza, precisa fazer parte do seu roteiro. Ficou mundialmente conhecido por ter sido cenário do filme “Se Beber, Não Case”. No 63° andar de um dos edifícios mais altos do mundo, sua vista é realmente incrível.

Para entrar no Sirocco, é preciso fazer reserva com antecedência e vestir figurino casual smart (Rodrigo Vieira)

Em 2013, o Sirocco foi eleito, pelo The New York Times, como o bar na cobertura mais impressionante que você já viu. A decoração é elegante e a visão 270º para a cidade impressiona quem visita o lugar. A trilha sonora ficar por conta do jazz, trazendo uma atmosfera sofisticada. Uma excelente pedida para quem deseja celebrar um momento especial.

Dica do Bagagem: vá ao Sirocco no fim de tarde para conferir o pôr do sol e ver Bangkok se iluminando (Divulgação)

Mas atenção. Não é por estar na Tailândia, um país bem informal, quente e úmido, que você pode descuidar do figurino. Além de fazer reserva com antecedência, para entrar no Sirocco Sky Bar você precisa de um traje casual smart, uma espécie de upgrade do traje casual. Para os homens, uma camisa polo ou de algodão, um blaser esportivo, uma calça jeans e um bom mocassim fazem bonito (chinelos não são permitidos). Para mulheres, um vestido ou uma saia mais longa e aquela sandália bonita garantem o passaporte para o lounge bar.

O Sirocco também é uma ótima opção para o jantar. Mas se a grana estiver curta, vale tomar um drink e conhecer (Divulgação)

PLANEJE O SEU PASSEIO

Atração: Sirocco Sky Bar

Lugar: Bangkok, Tailândia.

Endereço: 63rd Floor, State Tower Bangkok - 1055 Silom Road, Bangrak

Site oficial: https://lebua.com/restaurants/sky-bar/#policies

Entrada: precisa fazer reserva com antecedência. Figurino casual smart é exigido.