Tarot do final de semana traz a disposição para conquistar os sonhos

O tarot do fim de semana, sábado (1º) e domingo (02) de janeiro de 2022, é iluminado pela carta A Força. O ano começa com um arcano poderoso que indica disposição para lutar e conquistar os sonhos. O tarot reforça a coragem, controle de impulsos e habilidades de persuasão para conquistar o que se deseja. Você tem tudo o que precisa para ser feliz, basta ser paciente e sábio no uso do seu poder pessoal.

Carreira: o arcano mostra controle emocional, confiança e persuasão para realizar os projetos desejados nos próximos dias. Para quem busca um emprego, há possibilidade de ter os esforços recompensados com boas oportunidades. As finanças pedem gastos com sabedoria, sem impulsos.

A Força (Alynne Cid/ O Liberal)

Amor: a carta sugere forte conexão, entendimento e amor aos casais. Para os solteiros, o poder de sedução estará aflorado e poderá atrair novas paixões durante um passeio no fim de semana.

Saúde: o arcano mostra disposição e disciplina para melhorar a qualidade de vida. Espiritualmente, a energia é de amadurecimento, grande fé e resiliência para seguir seu propósito. Pergunte-se: como usar meu poder pessoal para realizar os meus sonhos de 2022?

A carta A Força reforça a energia do signo de Leão, do elemento fogo. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e a cor vermelha, bem como o Louro, reforçam a energia do momento.