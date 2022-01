Tarot de hoje, sexta-feira (14/01), traz racionalidade e possíveis mudanças na carreira

O tarot do dia desta sexta-feira (14), é iluminado pela carta Cavaleiro de Espadas. O arcano como energia geral o intelecto e a disposição para avançar na carreira e nos estudos. Energia de transição e conquistas diante de esforços estratégicos. Cuidado apenas para não ser impulsivo e perder a empatia pelas pessoas ao redor, busque o equilíbrio entre razão e emoção. A data também marca o início do Mercúrio retrógrado, sendo necessário ter muito cuidado com a clareza da comunicação e com os eventuais problemas com aparelhos eletrônicos.

O que esta sexta-feira (14/01) diz sobre trabalho e carreira

O arcano mostra que sua inteligência e disposição vai chamar atenção, favorecendo mudanças e conquistas de promoções, podendo também atrair inveja e intrigas, mantenha o foco e o segredo sobre os seus planos. Para quem busca emprego, oportunidades podem surgir, você pode se destacar em seleções. O foco nos estudos para concursos também aumenta.

O que as cartas dizem sobre o amor

A carta indica perda de espaço na relação e necessidade de aumentar o diálogo e cumplicidade, por outro lado, pode haver possibilidade de avançar para uma nova etapa da relação. Para os solteiros, há disposição para conhecer novas pessoas ou ajustar casos antigos.

Carta Cavaleiro de Espadas (J. Bosco)

O que as cartas prevêem para a Saúde

O arcano indica melhorias em tratamentos e mais disciplina nos hábitos. Espiritualmente, a energia é de fortalecimento da fé e autoconfiança. Pergunte-se: como posso ter mais racionalidade e estratégia em minhas conquistas?

A carta Cavaleiro de Espadas reforça as dos signos do ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), e o uso da cor índigo, assim como da essência de lavanda, fortalecem as energias para o dia.