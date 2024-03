Signo 31/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (31/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Aja com diplomacia, ariano. O dia trará muitas oportunidades para contatos e acordos, prometendo ser agitado.

Touro (21/04 - 20/05)

Dê atenção à sua rotina, taurino. Evite sobrecarregar sua agenda de compromissos para conseguir administrar tudo a seu tempo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Exponha suas opiniões com moderação, geminiano. Ser espontâneo é importante, mas é necessário evitar excesso de críticas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide da sua intimidade e reserve tempo para estar com a família, canceriano. Comece a semana com o pé direito.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja atento aos sinais e ouça os outros, leonino. Ofereça ajuda a quem necessita.

Virgem (23/08 - 22/09)

Organize suas finanças, virginiano. Manter o foco no que é prioridade é essencial.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja atento às necessidades sutis do seu corpo, libriano. Cuide bem de si mesmo e confie na sua intuição.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, escorpiano. É um momento para se conectar internamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Observe as pessoas ao seu redor, sagitariano. Saiba distinguir os verdadeiros amigos dos outros.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça um planejamento, capricorniano. É hora de fazer ajustes para se aproximar dos seus sonhos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja flexível nas conversas e temas polêmicos, aquariano. Investir no aprendizado é importante.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja aberto às mudanças, pisciano. É hora de agir com mais determinação e buscar novas parcerias.