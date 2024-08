Signo 30/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (30/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/3 a 20/4)

Embora sua luz brilhe intensamente por si só, agora é o momento de expandi-la e compartilhá-la. Olhar o mundo através de diferentes perspectivas será essencial. Pratique a solidariedade, colabore em equipe e ofereça sua ajuda a quem precisar.

Touro (21/4 a 20/5)

O passado pode ser um guia valioso sempre que você precisar de orientação. Olhe para trás com sabedoria e faça as perguntas certas. Sua experiência o trouxe até aqui e, com ela, você sabe como proceder.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Este é um momento para revisar as estratégias que você vem utilizando para alcançar seus antigos ideais. Mantenha a mente aberta para as novas possibilidades que estão ao seu redor e esteja pronto para se reinventar.

Câncer (21/6 a 22/7)

Pausas e momentos de silêncio serão cruciais agora para que você possa avaliar e equilibrar suas emoções. Observe-se com carinho e cuide dos seus afetos, evitando que sentimentos se descontrolem.

Leão (23/7 a 22/8)

Hoje, suas relações afetivas necessitarão de atenção especial. Busque um equilíbrio entre o autocuidado e o cuidado com os outros. Seja sensível ao avaliar quem precisa de apoio e ofereça ajuda onde for necessário.

Virgem (23/8 a 22/9)

O dia será marcado por imprevistos e agitação, exigindo de você flexibilidade e criatividade para lidar com o inesperado. Esteja disposto a adaptar seus compromissos e a encontrar soluções divertidas para as situações que surgirem.

Libra (23/9 a 22/10)

Você pode enfrentar emoções profundas e desconfortáveis, mas esse processo também trará cura e uma redescoberta de sua força interior. Não tema sua própria potência; abrace-a e permita-se crescer.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Tentar manter o controle absoluto sobre tudo pode intensificar ainda mais as situações do dia. Em vez disso, busque fluir com leveza, permitindo que as experiências se desenrolem de forma mais natural.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Para continuar perseguindo metas ousadas, será necessário prestar mais atenção ao caminho que o leva ao objetivo final. Valorize as pessoas que estão ao seu lado nessa jornada e olhe ao redor com apreço.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Agora é o momento de aliar produtividade a realizações satisfatórias no trabalho. Um serviço feito com dedicação e conforto garantirá resultados duradouros e valiosos. Cuide do que é seu com carinho.

Aquário (21/1 a 19/2)

Sua intuição estará especialmente forte hoje, e será prudente seguir o que ela sugere. Mantenha-se aberto e atento às mensagens que vêm do seu interior. Confie que você está protegido e no caminho certo.

Peixes (20/2 a 20/3)

Embora sua sensibilidade seja uma de suas maiores virtudes, é hora de valorizar também a praticidade e o comprometimento. Essas qualidades ajudarão a transformar seus sonhos em realidade. Planeje com cuidado para alcançar resultados concretos.