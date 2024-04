Signo 30/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (30/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Selecione cuidadosamente o que você aceita como verdade, ariano. Invista em pessoas e conhecimentos que realmente agreguem valor.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja receptivo às mudanças e adaptações, taurino. Avance enfrentando novos cenários com disposição.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Preste atenção à sua comunicação, geminiano. Seja claro e direto para garantir uma comunicação eficaz.

Câncer (21/06 - 22/07)

Organize sua rotina para não deixar nada para trás, canceriano. Cumpra seus compromissos sem se sentir sobrecarregado.

Leão (23/07 - 22/08)

Expresse-se de forma consciente, leonino. Faça valer suas vontades e seja persuasivo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Esteja atento às suas necessidades pessoais, virginiano. Dê mais atenção aos assuntos familiares e domésticos.

Libra (23/09 - 22/10)

Ouça mais antes de falar, libriano. Pratique o diálogo e a ponderação para estabelecer boas relações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Priorize suas tarefas, escorpiano. Mantenha o foco e aja de forma estratégica para alcançar seus objetivos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Confie em sua intuição para agir com eficácia, sagitariano. Siga sua iniciativa com confiança.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Evite exageros, capricorniano. Mantenha a mente equilibrada e suas emoções sob controle.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja presente nas interações, mas seja seletivo com o que ouve, aquariano. Nem todas as opiniões merecem crédito.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense a longo prazo, pisciano. Planeje seus próximos passos com consciência e responsabilidade.