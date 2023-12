Signo 29/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta-feira (29/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Ariano, seja cauteloso com decisões precipitadas. É importante equilibrar a intuição com uma reflexão cuidadosa sobre cada ação.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, dar prioridade ao seu bem-estar é essencial. Busque uma boa noite de sono e preste atenção aos seus sonhos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminiano, socialize e encontre pessoas, mas atente-se para não se expor demais. O momento é de preservação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, utilize sua sensibilidade para melhorar a interação com os outros. O céu destaca a necessidade de uma liderança amigável.

Leão (23/07 - 22/08)

Leonino, aja conforme seus valores fundamentais. O universo pede autenticidade e flexibilidade para aceitar as diferenças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginiano, identifique quem são as pessoas realmente próximas para compartilhar seus pensamentos e recursos. Esteja ciente de suas necessidades.

Libra (23/09 - 22/10)

Libriano, evite declarações descontextualizadas e discussões. Este é um momento para diplomacia e tranquilidade no trato com os outros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpiano, foco na saúde é fundamental. Planeje e melhore seus hábitos alimentares.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitariano, seja inventivo na resolução de problemas antigos. O céu sugere uma abordagem ativa, mas sem agressividade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricorniano, use esta época do ano para refletir sobre questões pessoais. Celebre, mas também olhe para dentro de si.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquariano, a escuta ativa é crucial. Para ser bem compreendido, esteja aberto e tolerante às opiniões alheias.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pisciano, é vital organizar suas finanças e evitar gastos supérfluos. Planeje seu futuro de forma lógica e ponderada.