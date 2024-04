Signo 29/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (29/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Áries, assuma suas responsabilidades com consciência, mantendo objetividade sem perder a sensibilidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Touro, seja direto em suas ações, mas não deixe de ouvir os outros, buscando construir alianças poderosas e positivas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Gêmeos, trabalhe em equipe de forma solidária, evitando comunicações rudes ou ansiosas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Câncer, use sua criatividade para encontrar soluções inovadoras, abordando as pessoas com inteligência e sensibilidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Leão, organize seu ambiente doméstico para garantir conforto e tranquilidade em questões íntimas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virgem, comunique-se de maneira calma e equilibrada, promovendo trocas mais harmoniosas.

Libra (23/09 - 22/10)

Libra, identifique o essencial e evite excessos, concentrando-se nas prioridades para uma abordagem mais focada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpião, aja com determinação, mas mantenha a calma e a clareza mental, cultivando a intuição.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sagitário, priorize o descanso, a espiritualidade e a saúde mental, agindo com mais serenidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricórnio, mantenha-se presente em diversos ambientes, mas preserve suas amizades investindo em quem merece sua atenção.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquário, lidere de forma eficaz, avançando com responsabilidade e empatia, dando passos ponderados.

Peixes (20/02 - 20/03)

Peixes, busque conhecimento para embasar suas decisões, mantendo o otimismo sem se perder em idealizações excessivas.