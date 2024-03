Signo 29/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia para esta sexta (29/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Cultive a calma, o equilíbrio e a ponderação, ariano. Este fim de semana é ideal para desfrutar de boa companhia.

Touro (21/04 - 20/05)

Priorize seu bem-estar, taurino. Investir em uma dieta e rotina saudáveis é essencial neste momento.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja receptivo a novas experiências e atividades prazerosas, geminiano. Aproveite para se divertir e também para seduzir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Desfrute do ambiente familiar e do conforto de casa ao lado das pessoas íntimas, canceriano. Aproveite para descansar e recarregar as energias.

Leão (23/07 - 22/08)

Exerça a empatia e pratique uma comunicação acolhedora, leonino. Ouça com atenção e emita mensagens calorosas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mantenha o foco e evite dispersões, virginiano. Tome cuidado com gastos desnecessários e concentre-se em suas prioridades.

Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite o momento para fortalecer laços e compromissos significativos, libriano. Seu magnetismo pessoal está em destaque.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Permita-se momentos de reflexão e introspecção neste fim de semana, escorpiano. Priorize seu bem-estar integral.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Explore diferentes ambientes e vivencie novas experiências sociais, sagitariano. Este é o momento ideal para investir em sua vida social.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense estrategicamente a longo prazo e revise seus objetivos, capricorniano. Reflita sobre seus planos e ambições futuras.

Aquário (21/01 - 19/02)

Busque inspiração em programas culturais e atividades enriquecedoras, aquariano. Aprofunde-se em busca de conhecimento e diversão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Compartilhe sua profundidade com pessoas próximas, pisciano. Este é o momento de se conectar em níveis mais íntimos e significativos.