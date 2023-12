Signo 27/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta

O horóscopo do dia para esta quarta-feira (27/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Faça no seu tempo, sem perder o foco, ariano. Use bem os recursos.

Touro (21/04 - 20/05)

Sensível, aproveite para perceber melhor o entorno, lidar melhor com pessoas, taurino.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Durma bem, evite excessos e desgastes, geminiano. Preserve-se.

Câncer (21/06 - 22/07)

Divirta-se canceriano, mas cuidado com distrações. Aja com sabedoria e estratégia.

Leão (23/07 - 22/08)

Pense no longo prazo, leonino. Esteja com quem gosta, preserve a individualidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aventure-se, sem exageros, virginiano. Aprenda com o entorno, pessoas e situações.

Libra (23/09 - 22/10)

Céu traz profundidade, busque clareza para decisões, evite radicalismos, libriano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque justiça e equilíbrio entre suas necessidades e as demandas alheias, escorpiano. A habilidade de ouvir é fundamental.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja atento ao cotidiano e evite assumir mais compromissos do que pode dar conta, sagitariano. O momento pede foco também na saúde.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Com o Sol em seu signo, capricorniano, celebre sendo mais assertivo sobre seus desejos, utilizando sua criatividade de maneira eficaz.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique atenção às pessoas próximas e aos assuntos domésticos, aquariano. O céu sugere maior cuidado com seu universo interno.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunique-se com destreza, pisciano. Resolva uma coisa de cada vez, prestando atenção no que os outros têm a dizer.