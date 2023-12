Signo 26/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça-feira (26/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Cuidado com ações impensadas, ariano. Siga a intuição e pense em cada passo.

Touro (21/04 - 20/05)

Priorize o bem-estar amplo, taurino. Durma bem e dê atenção aos sonhos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Circule, veja gente, mas evite excessos de exposição, geminiano. Preserve-se.

Câncer (21/06 - 22/07)

Use sensibilidade para interagir melhor, canceriano. Liderança com simpatia.

Leão (23/07 - 22/08)

Aja conforme seus valores, leonino. Mais autenticidade e flexibilidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Perceba quem é íntimo para compartilhar recursos, virginiano. Esteja consciente das necessidades.

Libra (23/09 - 22/10)

Evite palavras fora de contexto, seja diplomático, libriano. Lidere com serenidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê atenção à saúde, escorpiano. Planeje e cuide da alimentação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja criativo para encontrar soluções, sagitariano. Atitude sem ser rude.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite o clima de fim de ano para pensar nas questões internas, capricorniano. Celebre, olhando para dentro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ouça para ser ouvido, astral favorece boas conversas, seja aberto às diferenças.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize-se financeiramente, evite gastos desnecessários, pisciano. Planeje com racionalidade.