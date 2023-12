Signo 25/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (25/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Pegue leve, ariano. Avance com calma para dar conta do que precisa ser feito.

Touro (21/04 - 20/05)

Esteja nos lugares certos, taurino. Não adianta ter pressa, busque ambientes que acrescentem.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aberto a revisões, geminiano. Mais organização e autogestão.

Câncer (21/06 - 22/07)

Ouça mais e fale menos, canceriano. Reconheça suas limitações.

Leão (23/07 - 22/08)

Use a intuição, leonino. Reconheça quem é quem ao seu lado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Invista no diálogo, busque equilíbrio, virginiano. Divida questões com quem se importa.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuidado com excessos, libriano. Inicie a semana longe do exagero.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja você, escorpiano. Dia pede naturalidade e espontaneidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Atenção à comunicação, sagitariano. Saiba priorizar, especialmente no familiar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Organize pensamentos para agir assertivamente, capricorniano. Saiba o que quer, agindo com sensibilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não faça tudo ao mesmo tempo, aquariano. Saiba onde investir tempo e energia.

Peixes (20/02 - 20/03)

Carisma em alta, pisciano. Cuide de você e do que gosta, mantendo a autoestima elevada.