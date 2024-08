Signo 25/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (25 /08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/3 a 20/4)

Este é um momento de autoafirmação e muita energia. No entanto, é importante agir em prol de suas próprias crenças e ideais, sem criticar as verdades dos outros. Foque nos seus objetivos com determinação.

Touro (21/4 a 20/5)

Você estará mais voltado para questões íntimas, e uma pausa na vida social será bem-vinda para reavaliar certas amizades e relações. Este não é o momento de fugir da realidade; enfrente os fatos com coragem.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

O período será marcado por maior introspecção, com sua comunicação habitual dando lugar à observação e ao silêncio. Respeite-se e preste atenção nos pensamentos que surgirem. Não há necessidade de pressa.

Câncer (21/6 a 22/7)

Os encontros e diálogos do dia te convidarão a refletir profundamente, permitindo transformar antigos sentimentos e percepções com novas perspectivas. Abra espaço para essas mudanças internas.

Leão (23/7 a 22/8)

Você enfrentará demandas sociais que exigirão energia e disposição. É crucial que você tenha clareza sobre seus próprios desejos, participando apenas do que realmente for proveitoso. Não se apresse.

Virgem (23/8 a 22/9)

Focado em seus sonhos e projetos, você perceberá detalhes do cotidiano que não funcionam mais de maneira positiva para o futuro que deseja. Seja honesto consigo mesmo e faça as mudanças necessárias.

Libra (23/9 a 22/10)

O dia trará desafios internos e impasses familiares. Para tomar as melhores decisões, use sua experiência como guia. Avalie processos anteriores e valorize os aprendizados acumulados ao longo do tempo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é um bom momento para refletir mais e agir menos. Quando o mundo parecer confuso e tenso, permita-se um tempo de recolhimento para voltar mais consciente de seu papel. Seja cuidadoso consigo mesmo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

É hora de abrir os olhos para o conhecimento que está próximo, em vez de se concentrar no que parece inatingível. Valorize as trocas cotidianas e o que é familiar, reconhecendo que tudo está em constante renovação.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Apesar de seu lado realista, a imaginação e a fantasia serão recursos valiosos agora. Explore sua capacidade de abstração e invista em suas qualidades artísticas. Você pode se surpreender com os resultados.

Aquário (21/1 a 19/2)

As flutuações emocionais te levarão a olhar para sua intimidade de forma clara e direta. Lembre-se de que este processo pode ser vivido com leveza. Valorize o tempo que passa consigo mesmo e com os outros.

Peixes (20/2 a 20/3)

Diante de um impasse importante, você precisará manter a serenidade para encontrar as melhores soluções. Olhe para dentro e permita-se o tempo necessário para seguir adiante com segurança.