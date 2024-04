Signo 25/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (25/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Planeje o futuro com ousadia, mas mantenha o controle dos riscos, ariano. Desenvolva-se e arrisque-se na medida certa.

Touro (21/04 - 20/05)

Invista em seu futuro, taurino. Sonhe, mas também pense em passos concretos adiante.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pratique a escuta atenta e aprenda com seus pares, geminiano. Tenha paciência para acumular experiências valiosas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Este é um período profundo e transformador para você, canceriano. Aproveite para contar com o apoio daqueles em quem confia.

Leão (23/07 - 22/08)

Aja em parceria, leonino. Cerque-se de pessoas que agregam positivamente à sua vida.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mantenha o foco e seja produtivo em sua rotina, virginiano. Dê mais atenção aos detalhes do dia a dia.

Libra (23/09 - 22/10)

Explore a inovação, libriano. Sua criatividade está em alta, então utilize-a de forma consciente e produtiva.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dedique um olhar mais atento à sua intimidade, escorpiano. Valorize as pessoas significativas em sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Pratique a empatia em sua comunicação, sagitariano. Esteja atento às palavras que utiliza.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Administre suas finanças de forma mais eficiente, capricorniano. Tome ações direcionadas para este fim.

Aquário (21/01 - 19/02)

Confie em sua intuição, mas mantenha-se disposto e com o humor em alta, aquariano.

Peixes (20/02 - 20/03)

Este período é marcado por romantismo e introspecção para você, pisciano. Cuide de seu bem-estar e evite idealizações em excesso.