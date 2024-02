Signo 25/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para esta domingo (25/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Inicie o dia com uma dose extra de sensibilidade e introspecção, ariano. Dedique um tempo para estar consigo mesmo e cuide da sua intimidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Envolva-se em assuntos e conversas produtivas, taurino. A escolha das palavras certas no momento adequado é fundamental.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Mantenha o foco e evite desperdícios, geminiano. Não negligencie seus recursos materiais, concentre-se neles.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja proativo e confie na intuição ao se apresentar, canceriano. A autoconfiança é crucial neste momento.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia se inicia de maneira introspectiva, favorecendo o cuidado com o bem-estar, leonino. Descanse a mente para equilibrar o humor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busque companhias positivas para tomar decisões, virginiano. Planeje o futuro em conjunto com aqueles que o apoiam.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê atenção aos assuntos profissionais, libriano. Exerça sua liderança de maneira estruturada e ponderada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Utilize a sabedoria para decisões conscientes, escorpiano. Mantenha o foco no longo prazo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A profundidade do dia permite superar medos, sagitariano. Esteja ao lado de pessoas confiáveis e que agregam positivamente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pratique a empatia e atue em parceria, capricorniano. O diálogo e a capacidade de ação conjunta são essenciais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Organize sua agenda para evitar atropelos, aquariano. Administre seus compromissos de forma saudável.

Peixes (20/02 - 20/03)

A segunda-feira chega inspiradora com o Sol em seu signo, pisciano. Cultive o bom humor e aplique seus talentos na prática.