Signo 24/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (24/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Cuide da energia e priorize o bem-estar, ariano. Mais autocuidado.

Touro (21/04 - 20/05)

Pense no futuro, faça planos, mas evite ansiedade, taurino. Saia e veja gente, seja seletivo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Planeje-se, geminiano. Saiba onde quer chegar, mesmo que seja necessário rever algo.

Câncer (21/06 - 22/07)

Reforce a fé, canceriano. Faça votos para o futuro consciente de seus valores.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja preparado para mudanças, leonino. Desapegue e use a intuição.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dê atenção e ouça as pessoas, virginiano. Comunique-se para ser compreendido.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuide da saúde, libriano. Mesmo com a rotina pesada, é importante se cuidar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Fim de semana favorece a curtição, escorpiano. Descanse e exercite a criatividade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide da intimidade, sagitariano. Cultive casa, família e relações próximas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Pense antes de falar, capricorniano. Seja empático, mostre o melhor de si.

Aquário (21/01 - 19/02)

Divirta-se sem gastar muito, aquariano. Seja responsável e saiba suas prioridades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Carismático e sensível, pisciano. Cuide de você e do corpo.