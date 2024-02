Signo 24/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sábado

O horóscopo do dia para esta sábado (24/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Estimule o intelecto e interaja com diversas pessoas, ariano. O momento pede que busque boas conversas e assuntos profundos.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o fim de semana para se divertir gastando pouco, taurino. É essencial manter o foco e valorizar as coisas simples e boas da vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Utilize sua intuição de maneira produtiva, geminiano. É importante aplicar sua sensibilidade a seu favor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite o fim de semana para repor as energias, canceriano. É hora de cuidar de si mesmo e do bem-estar.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja aberto à vida social, envolvendo-se com pessoas e ambientes variados, leonino. O céu favorece aprendizado em boa companhia.

Virgem (23/08 - 22/09)

Atraia as pessoas certas ao seu redor e exerça sua liderança de maneira produtiva, virginiano. É momento de autonomia e manifestação do carisma.

Libra (23/09 - 22/10)

Busque ampliar horizontes, libriano. Ouça mais do que fala e lide com questões fundamentais em relação ao aprendizado.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Não tema olhar para dentro e transformar-se, escorpiano. O céu proporciona espaço para aprofundar os vínculos emocionais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Invista em boas parcerias, sagitariano. É hora de compartilhar o que tem de melhor com pessoas que valorizam isso.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mesmo ao sair e se divertir, não negligencie a alimentação, capricorniano. O momento pede foco nos hábitos.

Aquário (21/01 - 19/02)

A sedução está favorecida, aquariano. Aproveite para observar as pessoas ao seu redor e ser autêntico em suas abordagens.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mesmo desejando circular neste fim de semana, não deixe de dedicar atenção à família e à intimidade, pisciano.