Signo 23/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia para este sábado (23/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

No trabalho, ariano, seja ambicioso e planeje seus próximos passos de forma sistemática.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, amplie seus horizontes. Evite se prender a ideias que não servem mais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja aberto para se transformar profundamente, geminiano. Preste atenção às pessoas mais próximas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista no diálogo e evite mal-entendidos, canceriano. O céu pede clareza na comunicação e empatia.

Leão (23/07 - 22/08)

Organize sua rotina, leonino. Cuidado com a pressa e o ímpeto de querer fazer tudo de uma vez!

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja mais você, virginiano. Expressão é importante, evite parecer muito autocentrado.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuide das pessoas mais próximas, libriano. Preste atenção aos assuntos de família.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Comunique-se com sabedoria, escorpiano. Seja direto e claro, sem exageros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja atento ao essencial, sagitariano. Evite gastos exagerados.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide do corpo e da saúde, capricorniano. Menos ansiedade, mais autocuidado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Evite sucumbir à ânsia de abraçar o mundo, aquariano. Mais serenidade para cuidar de suas coisas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja com pessoas importantes, pisciano. Cuidado para não perder de vista seus objetivos imediatos.