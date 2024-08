Signo 23/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (23/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

Você estará em busca de novidades e desafios, canalizando sua energia em uma nova atividade física ou projeto. É o momento de aprender algo novo e enfrentar medos ou expectativas. Experimente.

Touro (21/4 a 20/5)

Este é um período para reconsiderar os caminhos que você tem seguido e fazer ajustes positivos em sua vida. Mesmo que os sinais não sejam evidentes, eles estarão ao seu redor. Fique atento.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Embora seu hábito de questionar constantemente favoreça suas decisões, agora é essencial confiar nos planos estabelecidos em parceria para agir com objetividade. Siga o fluxo para avançar.

Câncer (21/6 a 22/7)

Ter clareza sobre seus próprios desejos será crucial para fazer escolhas seguras e autônomas. Caso contrário, você poderá ser facilmente influenciado por outras opiniões. Escreva sua própria história.

Leão (23/7 a 22/8)

A saúde e a alegria são o foco do momento, e você terá muitos motivos para se concentrar em seu bem-estar. Dedique tempo aos seus projetos e permita que sua luz brilhe ainda mais forte.

Virgem (23/8 a 22/9)

Será importante incluir momentos de pausa e descontração em sua rotina, pois suas responsabilidades estarão exigindo mais de você do que o habitual. Equilibre-se internamente para lidar com as demandas extras.

Libra (23/9 a 22/10)

Preservar sua individualidade nas relações será essencial para que você se sinta completo dentro delas. Lembre-se de que a forma como você se ama ensina os outros a amá-lo. Preserve-se.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A confiança em suas habilidades será fundamental para realizar projetos de maneira autêntica e eficaz. Reconheça seus talentos para alcançar os resultados que deseja. Faça acontecer.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua disposição aumentará ao longo do dia, e você terá a coragem necessária para seguir sua intuição. Fique atento às demandas do seu corpo e emoções, pois o prazer será seu guia.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Manter-se alinhado com seus planos e no controle dos acontecimentos pode ser desafiador. Talvez seja melhor mudar o foco e cuidar de si mesmo antes de tomar decisões importantes. Poupe-se.

Aquário (21/1 a 19/2)

Você estará ocupado com questões cotidianas e pode precisar ajustar seus planos para o dia. Encare os imprevistos com leveza e aproveite o que realmente importa em cada experiência. Mantenha-se atento.

Peixes (20/2 a 20/3)

Você pode se sentir mais disperso do que o habitual, o que pode gerar ansiedade. Procure se concentrar no presente e observe o que desvia sua atenção ao longo do dia. Respeite seu ritmo.