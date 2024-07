Signo 23/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (23/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 19/04)

Hoje, cuide da sua saúde e do seu corpo, prestando atenção aos pequenos, mas importantes, hábitos do dia a dia. Dedique-se às suas necessidades pessoais e renove-se.

Touro (20/04 - 20/05)

Seu jeito pragmático de organizar e aplicar recursos pode não ser tão eficaz diante de imprevistos. Deixe-se guiar pela sensibilidade e adapte-se às novas situações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Suas memórias e sonhos estarão mais intensos. Preste atenção nas mensagens que surgem para entender o que seu corpo precisa neste momento. Escute-se com atenção.

Câncer (21/06 - 22/07)

Um novo ciclo começa agora. Dedique-se mais ao cuidado de si mesmo. Identifique o que precisa ser mudado e o que é importante manter para sua saúde e bem-estar.

Leão (23/07 - 22/08)

Os encontros de hoje lhe darão força para explorar sentimentos guardados em seu interior. Seja generoso consigo mesmo ao lidar com suas emoções.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seu olhar cuidadoso ajudará a concretizar seus planos e sonhos. Lembre-se que todos os caminhos demandam foco e coragem. Escolha com o coração e trilhe-os com determinação.

Libra (23/09 - 22/10)

Investir nos desejos da alma significa focar no que é verdadeiramente seu. Encontre a melhor forma de aproveitar essa jornada pessoal e única. Entregue-se de coração.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Apesar de sua criatividade extraordinária, mantenha-se conectado à realidade para estabelecer limites que evitem frustrações. Baseie-se em fundamentos seguros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Restrições e controle podem gerar impaciência e desilusões. Lembre-se de que os limites muitas vezes existem para protegê-lo. Mude seu foco e veja as vantagens.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Parcerias serão decisivas para concretizar seus planos. Valorize os laços de afeto e cuidado, e trace prioridades para aproveitar ao máximo essas colaborações.

Aquário (20/01 - 18/02)

Novas ideias surgirão facilmente, graças ao seu poder criativo ampliado. Organize-se para não deixar que bons insights escapem e aproveite a diversidade de informações.

Peixes (19/02 - 20/03)

As crises atuais podem ser transformadas em oportunidades de superação e amadurecimento. Enfrente os desafios com leveza e aprenda com a sabedoria que eles trazem.