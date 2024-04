Signo 23/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (23/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Foque na metodologia e na disciplina para alcançar seus objetivos, ariano. Mantenha a calma e siga um plano sistemático.

Touro (21/04 - 20/05)

Celebre a entrada do Sol em seu signo, taurino. Receba esse novo ciclo de braços abertos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento às suas necessidades internas, geminiano. Dedique cuidado à sua intimidade neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Comunique-se com clareza e ouça atentamente, canceriano. Direcione seus pensamentos com precisão.

Leão (23/07 - 22/08)

Reduza o ritmo e concentre-se no que realmente importa, leonino. Priorize suas tarefas e avance com determinação.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide de si mesmo e reforce sua autoestima, virginiano. Aja com assertividade em suas decisões.

Libra (23/09 - 22/10)

Dê atenção ao seu sono e aos seus sonhos, libriano. Cuidar da sua disposição e saúde é crucial neste momento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Projete-se para o futuro, mas mantenha o foco no presente, escorpiano. Não perca de vista os detalhes importantes do momento atual.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lidere com empatia e inspiração, sagitariano. Guie de forma consciente, evitando posturas autoritárias.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Reflita sobre seus passos e busque sabedoria, capricorniano. Aproveite o momento para ponderar suas decisões.

Aquário (21/01 - 19/02)

Faça as mudanças necessárias, mas reconheça suas limitações, aquariano. Enfrente seus medos com coragem.

Peixes (20/02 - 20/03)

Estabeleça diálogos abertos e sinceros, pisciano. Procure fazer conexões significativas neste período.