Signo 22/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia para esta sexta (22/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Com o Sol adentrando seu signo, ariano, é hora de celebrar seu retorno investindo em interações sociais, diálogos produtivos e compartilhando emoções.

Touro (21/04 - 20/05)

Fique atento aos planos e recursos, taurino. Esta semana traz responsabilidades, metas e objetivos a cumprir, mas lembre-se de cuidar do seu bem-estar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sua sensibilidade está em destaque, geminiano. É tempo de discernir prioridades e agir de acordo com seus planos.

Câncer (21/06 - 22/07)

O céu promete sensibilidade e intuição aguçadas, canceriano. Cuide do seu bem-estar, incluindo a regulação do sono e descanso.

Leão (23/07 - 22/08)

Busque as companhias certas e seja proativo, leonino. Pense no futuro com clareza e escolha quem o ajuda a crescer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Sonhe e planeje, virginiano. Exerça sua liderança comunicando seus planos de forma objetiva.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista em atualizações profissionais e criatividade, libriano. Explore programas que estimulem sua mente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Lide com profundidade e sabedoria, escorpiano. Vire páginas e direcione seus planos com inteligência.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aja em parceria com clareza e sinceridade, sagitariano. Comunique-se sabiamente para construir uniões.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Administre sua agenda sem esquecer do autocuidado, capricorniano. Mantenha uma rotina saudável e organizada.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja autêntico e manifeste seus talentos, aquariano. Aproveite o momento inspirador para expressar sua essência.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dedique-se ao seu mundo interior, pisciano. Cuide da casa e promova diálogos sensíveis sobre temas familiares.