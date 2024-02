Signo 22/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta

O horóscopo do dia para esta quinta (22/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Explore programas culturais e intelectuais, ariano. O momento favorece a busca por mais cultura e conhecimento.

Touro (21/04 - 20/05)

O astral está profundo para você, taurino. Esteja próximo de quem ajuda você a estar mais confortável com o que tem de melhor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Busque boas companhias para engatar conversas produtivas, geminiano. O céu pede uma escuta mais empática e sensível.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide da saúde, alimentação e pequenas coisas que fazem diferença no bem-estar, canceriano. É hora de estar bem consigo mesmo.

Leão (23/07 - 22/08)

Agradeça e seja mais espontâneo, leonino. O céu ajuda você a se divertir, mas é preciso ser natural e não forçar a barra em nada.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dê atenção à família e às pessoas próximas, virginiano. O astral está intenso, então valorize a intimidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Circule, veja gente, mas tome cuidado com o conteúdo das conversas, libriano. É sempre bom falar, mas evite se expor demais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize recursos, tempo e finanças, escorpiano. Saiba o que é prioridade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seu carisma está em alta, mas evite excessos, sagitariano. Invista no corpo e no bem-estar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Procure descansar e cuidar do bem-estar em sentido amplo, capricorniano. Aproveite para dormir melhor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Está sociável e cheio de ideias para o futuro, aquariano. Evite o excesso de pensamentos e atividades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Planeje-se, pisciano. Sonhe com o futuro e pense nos próximos passos, mas sem pressa.