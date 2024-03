Signo 21/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia para esta quinta (21/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite os pequenos prazeres, ariano. O momento é propício para boas companhias e cuidado com sua privacidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Abra-se para conversas enriquecedoras, taurino. O fim de semana favorece conexões positivas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Confie na intuição para priorizar o que é importante, geminiano. É hora de cuidar melhor do que é seu.

Câncer (21/06 - 22/07)

Emoções estão em alta, canceriano. Use esse tempo para se dedicar mais a si mesmo.

Leão (23/07 - 22/08)

Tire um tempo para descansar, leonino. A energia atual favorece a introspecção e o contato espiritual.

Virgem (23/08 - 22/09)

Procure por boas companhias, virginiano. Você está mais sociável, mas é importante priorizar qualidade sobre quantidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Faça planejamentos, libriano. Mantenha por perto quem te ajuda a visualizar o futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja aberto para aprender e se aventurar, escorpiano. É tempo de compreensão e novas experiências.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Prepare-se para transformações, sagitariano. Evite apegos e mantenha por perto quem te inspira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Investa em parcerias sinceras, capricorniano. Seja empático e honesto.

Aquário (21/01 - 19/02)

Preste atenção às necessidades práticas do dia a dia, aquariano. Sua qualidade de vida merece atenção.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sua criatividade está em alta, pisciano. Tenha clareza sobre seus sentimentos e intenções ao se envolver em paqueras.