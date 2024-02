Signo 21/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta

O horóscopo do dia para esta quarta (21/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Avance com calma, ariano. É momento de mudança, mas evite excessos e decisões precipitadas.

Touro (21/04 - 20/05)

Mantenha a harmonia no cotidiano, taurino. Dê atenção às pessoas ao seu redor e compartilhe suas necessidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esteja atento às necessidades do corpo, geminiano. Foque e, ao mesmo tempo, seja flexível.

Câncer (21/06 - 22/07)

Expresse sua criatividade, canceriano. Dê mais atenção aos talentos e à inspiração.

Leão (23/07 - 22/08)

Mesmo com a rotina corrida, cultive a intimidade, leonino. Dedique-se às pessoas próximas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Organize pensamentos e evite falar demais, virginiano. Use sensibilidade para perceber os outros.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista em questões práticas, libriano. Administre recursos e corte gastos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Use a intuição de maneira discreta e assertiva, escorpiano. Direcione a energia com cuidado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide do bem-estar, sagitariano. Preste atenção à espiritualidade e questões psíquicas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tenha mais cuidado com amizades, capricorniano. Desenvolva sensibilidade para entender os outros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Pense no futuro, aquariano, mas vá com calma, respeitando seu ritmo.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cresça por meio do conhecimento com pessoas mais velhas, pisciano. Seja flexível e ouça bons conselhos.