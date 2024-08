Signo 20/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (20/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

Este será um período de autoafirmação e energia intensa. No entanto, é crucial que você direcione essa energia para apoiar suas crenças e ideais, em vez de criticar a perspectiva dos outros. Mantenha o foco em seus objetivos.

Touro (21/4 a 20/5)

Você estará mais voltado para questões íntimas e uma pausa em sua agenda social pode ser benéfica para reavaliar algumas amizades e relações. Enfrente a realidade de frente e não evite os fatos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Este é um momento de introspecção. Sua comunicação, normalmente expressiva, dará lugar à observação e ao silêncio. Respeite seus pensamentos e não sinta pressa para agir.

Câncer (21/6 a 22/7)

Os encontros e diálogos de hoje vão incentivá-lo a refletir e a explorar seu interior. Utilize esses momentos para transformar antigos registros emocionais com novos olhares e sentimentos. Abra espaço para essa transformação.

Leão (23/7 a 22/8)

Você enfrentará demandas sociais que exigirão muita disposição e energia. É importante ter clareza sobre seus próprios desejos para se engajar apenas no que for proveitoso. Evite a pressa.

Virgem (23/8 a 22/9)

Preste atenção aos seus sonhos e projetos para identificar aspectos do cotidiano que não estão mais funcionando positivamente para seu futuro. Seja honesto consigo mesmo e faça as mudanças necessárias.

Libra (23/9 a 22/10)

Desafios internos e questões familiares podem surgir. Use sua experiência passada como guia para tomar decisões acertadas. Avalie antigos processos e valorize os aprendizados adquiridos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é um momento para refletir mais e agir menos. Quando o ambiente ao seu redor parecer tenso e confuso, permita-se retirar-se temporariamente para retornar com maior clareza sobre seu papel e suas funções. Seja cauteloso.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Concentre-se no conhecimento que está ao seu redor em vez de buscar o inalcançável. Preste atenção nas trocas cotidianas e no que é familiar. Lembre-se de que tudo está em constante renovação.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Embora você seja realista, a imaginação e a fantasia serão recursos valiosos neste momento. Explore sua capacidade de abstração e invista em qualidades artísticas. Surpreenda-se com os resultados.

Aquário (21/1 a 19/2)

As flutuações emocionais convidarão você a explorar sua intimidade de maneira clara e direta. Aborde esse processo com leveza e valorize tanto o encontro consigo mesmo quanto com os outros.

Peixes (20/2 a 20/3)

Você enfrentará um importante impasse e deve manter a serenidade para encontrar as melhores soluções. Permita-se o tempo necessário para refletir e caminhar com segurança.