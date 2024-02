Signo 20/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (20/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Pratique a diplomacia, ariano. Comunique-se com habilidade, sinceridade e sensibilidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Organize sua agenda para eficiência e preservação do bem-estar, taurino.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aplique seus talentos, geminiano, mas evite pressa e a tentação de agir sozinho.

Câncer (21/06 - 22/07)

Conecte-se à sua essência e intimidade, focando em assuntos domésticos e familiares, canceriano.

Leão (23/07 - 22/08)

Utilize sua habilidade comunicativa para expandir horizontes e conhecer pessoas, leonino.

Virgem (23/08 - 22/09)

Atente-se aos recursos e organize-se para evitar gastos desnecessários, virginiano.

Libra (23/09 - 22/10)

Carisma em alta, libriano. Abra novas frentes e lance ideias, respeitando seu ritmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Cuide da saúde e bem-estar, realizando metas sem ansiedade, escorpiano.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cultive bons contatos e esteja em ambientes enriquecedores, sagitariano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Planeje-se, capricorniano. Identifique planos de longo prazo que fazem sentido para abraçar.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja aberto a novas ideias e mudanças de planos, aquariano. Aproveite o momento para aprender.

Peixes (20/02 - 20/03)

Vire páginas sem medo, pisciano. Dê atenção ao entorno e abra espaço para quem pode apoiar você.