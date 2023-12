Signo 19/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia para esta terça (19/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Cultive a paciência para absorver novos conhecimentos e crescer, ariano. O cosmos está favorável para assimilação de informações.

Touro (21/04 - 20/05)

Não tema mudanças, taurino. Se necessário, tenha sabedoria ao expressar seus sentimentos ao alterar algo em sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Estabeleça parcerias sólidas com diálogo franco, geminiano. O momento propicia investir em uma comunicação eficaz.

Câncer (21/06 - 22/07)

Organize-se, canceriano. Evite assumir compromissos além da sua capacidade de realização.

Leão (23/07 - 22/08)

Mesmo com a rotina agitada, reserve um tempo para se agradar, leonino. O céu sugere mais leveza.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cultive trocas saudáveis em sua intimidade, virginiano. Preste mais atenção aos aspectos que norteiam suas relações pessoais.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja franco, mas evite falar em excesso, libriano. O astral pede mais empatia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foque no essencial, escorpiano. É hora de agir com assertividade em suas ações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Elimine hábitos prejudiciais, sagitariano. O momento exige atenção às suas ações e motivações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mantenha a serenidade mental, capricorniano. Inicie a semana com o pé direito, evitando o estresse.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ouça mais antes de se expor, aquariano. Saiba comunicar seus planos no momento adequado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aja com responsabilidade, pisciano. Planeje os próximos passos de forma diplomática.