Signo 19/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta (19/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 19/04)

Estabelecer novas metas será a melhor forma de curar antigas frustrações que limitam seu desenvolvimento pessoal. Confie na realidade que você cria para si e trabalhe por ela. Movimente-se.

Touro (20/04 - 20/05)

A dedicação em superar medos e desafios trará belas recompensas. Mantenha-se atento para identificar todas as transformações. Atravesse a linha do desconhecido com confiança.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aumente a atenção com sua sensibilidade, pois a racionalidade pode levar a avaliações equivocadas. Lembre-se de que nem tudo é lógico e sujeito a explicações. Confie em seus sentimentos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Foque nos fatos concretos e nas suas realizações. Sua capacidade produtiva aumentará, e você encontrará meios efetivos de realizar bons planos. Confie em suas ferramentas.

Leão (23/07 - 22/08)

Suas emoções se intensificarão ao longo do dia. Confie no fluxo e descubra as verdadeiras joias guardadas em seu interior. Explore suas profundezas sem medo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Suas emoções estarão mais intensas hoje. Confie no fluxo e descubra as joias guardadas em seu interior. Envolva-se com suas profundezas e investigue-se sem receios.

Libra (23/09 - 22/10)

Ao enfrentar obstáculos e decisões difíceis, não se esquive. Você tem tudo de que precisa para refletir com clareza e consciência. Tome seu tempo para agir sabiamente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Encare seus sonhos como projetos possíveis. Assim, você enxergará oportunidades onde antes via obstáculos. Mude sua perspectiva e aja para realizar seus desejos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sua intuição estará aflorada e suas emoções mais presentes que o habitual. Acolha generosamente as sensações que surgirem e cresça a partir delas. Seu coração enviará mensagens importantes.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Você se sentirá mais confiante e otimista em relação aos seus objetivos, facilitando a concretização dos seus planos. Direcione sua intenção e trace estratégias eficientes.

Aquário (20/01 - 18/02)

Você sentirá a necessidade de silenciar a mente e o coração. Isso beneficiará diferentes áreas da sua vida. Escute-se melhor, tanto no pessoal quanto no profissional. Cuide de si.

Peixes (19/02 - 20/03)

Evitar mudanças neste momento impedirá que boas novidades cheguem até você. Livre-se do que não está funcionando e abra caminhos para seu crescimento.