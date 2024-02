Signo 19/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (19/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esteja atento às suas palavras, ariano. Comunique-se com destreza para fazer bons contatos.

Touro (21/04 - 20/05)

Priorize as coisas certas e aproveite para cuidar do seu dinheiro, taurino. O momento favorece a administração dos recursos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide do seu corpo e esteja bem consigo mesmo, geminiano. Tome atitudes certas com mais autoconfiança.

Câncer (21/06 - 22/07)

Procure dormir bem e cuide do seu bem-estar, canceriano. Esteja atento ao seu entorno de forma sutil.

Leão (23/07 - 22/08)

Organize as ideias e pense no futuro, leonino. Cercar-se de boas companhias também é importante.

Virgem (23/08 - 22/09)

Faça planos e construa o seu futuro, virginiano. Hora de crescer, esteja preparado para isso.

Libra (23/09 - 22/10)

Invista na cultura e esteja aberto a novas ideias, libriano. Saiba conviver, dando espaço às diferenças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O céu está intenso e cheio de profundidade para você, escorpiano. Seja firme, faça boas associações, evitando radicalismos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Faça boas parcerias e não deixe de dialogar, sagitariano. Preste atenção às pessoas com quem pode se associar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Organize a sua agenda para ter um dia mais produtivo, capricorniano. Hora de ter mais disciplina.

Aquário (21/01 - 19/02)

Use o seu poder de persuasão elevado para alcançar seus objetivos, aquariano. O céu favorece a ousadia e a criatividade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê atenção às suas questões internas, pisciano. Preserve o seu bem-estar íntimo.