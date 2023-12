Signo 18/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia para esta segunda (18/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Organize-se, ariano, mas atente-se ao ímpeto de querer impor. Agir com diplomacia, especialmente no trabalho, é fundamental.

Touro (21/04 - 20/05)

Absorva conceitos novos e esteja aberto a conversas produtivas, taurino. Ouvir diferentes opiniões é crucial.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Vire páginas sem medo, geminiano. Esteja aberto ao novo, desapegando do passado.

Câncer (21/06 - 22/07)

Busque os seus pares, canceriano. É importante estar próximo de quem realmente vale a pena.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuidado com excessos na alimentação e no dia a dia, leonino. Cuide-se e evite sair muito da rotina.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busque novas soluções para antigos problemas, virginiano. O céu pede mais criatividade e bom humor.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo com a rotina agitada, não deixe de dar atenção à sua intimidade, libriano. Estar próximo à família é essencial.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê atenção à forma como se comunica e evite falar demais, escorpiano. É hora de ser flexível com as ideias.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Tenha foco e evite exageros, sagitariano. O momento pede mais atenção aos seus recursos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seu carisma está em alta, capricorniano. Saiba usar isso a seu favor, sem exagerar na ênfase pessoal.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide do seu bem-estar em um nível amplo, aquariano. Regule o sono para ter um dia mais sereno.

Peixes (20/02 - 20/03)

Vire o presente e, ao mesmo tempo, planeje o futuro sem se dispersar, pisciano. O céu pede mais flexibilidade.