Signo 18/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (18/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/3 a 20/4)

Seu desejo interior ganhará força e coragem para se manifestar. Esteja preparado e audacioso, confiante na grandiosidade dos seus objetivos e na segurança do seu planejamento. Deixe sua luz brilhar.

Touro (21/4 a 20/5)

Emoções profundas e cativantes estarão presentes, e será gratificante compartilhá-las com amigos antigos. Escolha um ambiente confortável onde você possa se expressar livremente.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sua autoconfiança estará elevada e sua habilidade de comunicação brilhará. Cuidado para não se envolver em discussões apenas pelo prazer de argumentar, pois o conflito pode ser desnecessário. Selecione bem suas conversas.

Câncer (21/6 a 22/7)

O dia será produtivo e você estará motivado para alcançar seus objetivos. Organize-se para fazer o que está ao seu alcance, mas tome cuidado para não ultrapassar limites saudáveis.

Leão (23/7 a 22/8)

Você se sentirá seguro e valorizado. Aqueles próximos a você demonstrarão apoio e admiração, o que contribuirá para o seu otimismo. Aproveite o dia para se divertir e se alegrar.

Virgem (23/8 a 22/9)

Em face de dilemas emocionais, utilize a flexibilidade para lidar com o inesperado e com o que não consegue resolver de imediato. As respostas virão naturalmente. Confie no processo.

Libra (23/9 a 22/10)

O momento é ideal para o autocuidado, que pode ser feito de várias formas. Seja gentil consigo mesmo e permita-se uma pausa da rotina sempre que possível. Priorize seus sonhos e evite compromissos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você pode sentir que suas ações estão sendo moderadas, e é importante não culpar os outros por essa sensação. Reconheça as boas intenções por trás das ações alheias e cuide da sua percepção.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Uma energia interna renovada preencherá seu coração, e será um ótimo dia para se dedicar a atividades que você ama. Explore novos projetos, leia um novo livro ou comece um novo plano. Amplie seus horizontes.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você precisará de concentração e resiliência. Seja paciente e mantenha a calma. Aceite o momento e libere o desejo de controlar tudo. Confie no processo e permita-se relaxar.

Aquário (21/1 a 19/2)

Equilibre as demandas pessoais com as de suas relações. Negocie com responsabilidade e carinho, lembrando-se de que quem está ao seu lado também é um amigo. Aproveite os momentos compartilhados.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sua criatividade estará em alta e sua capacidade de realizar sonhos será ampliada. Aproveite para explorar sua imaginação sem julgamentos. Grandes ideias estão a caminho.