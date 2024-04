Signo 16/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (16/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Organize seus recursos e tome decisões visando a estabilidade, ariano. É hora de buscar crescimento consistente.

Touro (21/04 - 20/05)

Confie em sua intuição, taurino. Aja com firmeza, mas mantenha a sensibilidade em suas ações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize o descanso mental, geminiano. Evite a ansiedade e cuide do seu bem-estar.

Câncer (21/06 - 22/07)

Planeje o futuro sem negligenciar o presente, canceriano. Aja com cautela e planejamento.

Leão (23/07 - 22/08)

Seja autêntico, leonino, mas lidere com harmonia. Assuma responsabilidades de forma suave e equilibrada.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ouça atentamente as pessoas ao seu redor, virginiano. Observe com cuidado para agir com embasamento posteriormente.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja aberto ao desapego, libriano. Saiba deixar ir para abrir espaço para o novo em sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja responsável em suas interações, escorpiano. Expresse-se com sinceridade, mas evite palavras rudes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Valorize o trabalho em equipe e compartilhe seus interesses, sagitariano. Mantenha consciência em suas ações diárias.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Permita-se ser mais espontâneo, capricorniano. O momento favorece sua expressão, mas com gentileza.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dedique atenção aos assuntos familiares, aquariano. O astral pede cuidado com a vida doméstica.

Peixes (20/02 - 20/03)

Tenha clareza sobre seus objetivos, pisciano. Foque e concentre-se no que deseja alcançar.