Signo 15/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (15/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha o foco, ariano. Gerencie suas finanças e estabeleça prioridades claras.

Touro (21/04 - 20/05)

Seu carisma está em destaque, mas isso exige responsabilidade, taurino. Seja assertivo, mas mantenha a sensibilidade nas interações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Inicie a semana com mente descansada, geminiano. Priorize o descanso e relaxamento para um bom equilíbrio mental.

Câncer (21/06 - 22/07)

Amplie seu círculo social e troque ideias com diversas pessoas, canceriano. Mantenha a flexibilidade e adapte-se às situações.

Leão (23/07 - 22/08)

Planeje-se de forma organizada para o crescimento, leonino. Trace metas concretas e alcançáveis para seu desenvolvimento.

Virgem (23/08 - 22/09)

Invista em conhecimento e saiba ouvir antes de se posicionar, virginiano. Aprofunde-se nas informações para tomadas de decisão mais assertivas.

Libra (23/09 - 22/10)

Aprofunde-se em suas questões, libriano. Avance gradualmente, mesmo que em ritmo mais lento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Busque equilíbrio e assertividade na comunicação, escorpiano. Saiba expressar suas opiniões de forma diplomática.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Priorize sua saúde mesmo em meio à rotina agitada, sagitariano. Renove sua abordagem na gestão do tempo e da agenda.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Explore sua criatividade para resolver desafios antigos, capricorniano. Seja mais ousado na busca por soluções inovadoras.

Aquário (21/01 - 19/02)

Demonstre empatia ao ouvir as pessoas próximas, aquariano. Cultive relações mais acolhedoras e compreensivas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Expresse seus pensamentos e absorva novas ideias, pisciano. Organize seus pensamentos e promova trocas construtivas com os outros.