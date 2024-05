Signo 14/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça

O horóscopo do dia para esta terça (14/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

É momento de desacelerar e focar no essencial, ariano. Mantenha a calma e a serenidade.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de buscar renovação olhando para dentro, taurino. O céu pede mais concentração e cuidado com o corpo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Busque compreender o seu próprio ritmo, geminiano. Agir com tranquilidade é essencial neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Esteja próximo das pessoas acolhedoras, canceriano. Olhe para frente junto aos seus apoiadores.

Leão (23/07 - 22/08)

Pense no futuro com prudência, leonino. Cresça com o auxílio daqueles que estão ao seu lado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Evite debates e assuntos polêmicos, virginiano. Saiba se comunicar com sensibilidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Esteja próximo de quem você pode confiar, libriano. Mantenha a calma e escolha bem suas companhias.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Abra seu coração sem se expor demais, escorpiano. Siga na direção que o universo indica para você.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mantenha-se atento ao seu cotidiano e não tema arriscar, sagitariano. Controle a ansiedade e siga em frente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça o necessário, mas cuide de si mesmo, capricorniano. Equilibre a ação com o autocuidado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja mais introspectivo e reflexivo, aquariano. Dedique atenção às pessoas próximas neste momento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Comunique-se com empatia, pisciano. Esteja consciente das emoções e das pessoas ao seu redor.