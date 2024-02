Signo 12/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda

O horóscopo do dia para esta segunda (12/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Busque atuar em parceria, exercendo sua liderança com sabedoria, ariano. A harmonia celeste solicita maior colaboração para que você se destaque.

Touro (21/04 - 20/05)

Cerque-se de pessoas que compartilhem suas crenças, taurino. A atmosfera sugere um aprendizado mútuo mais profundo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Compartilhe pensamentos e decisões com as pessoas certas, geminiano. É essencial seguir adiante rodeado de companhias valiosas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Demonstre compaixão e abra espaço para que as pessoas expressem seus sentimentos, canceriano. Este é o momento de estar em boa companhia.

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha o foco em uma alimentação equilibrada, leonino. É hora de agir com modéstia nas práticas para alcançar seus objetivos com mais certeza.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busque se reinventar, virginiano. Está mais sedutor e criativo do que nunca, aproveite o momento para se expressar.

Libra (23/09 - 22/10)

Aproxime-se de pessoas interessantes, libriano. É crucial estar ao lado daqueles que cumprem seus compromissos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seja prestativo e um bom ouvinte, escorpiano. Agora é o momento de transmitir compreensão por meio de suas palavras.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja econômico e produtivo, sagitariano. O ambiente celestial auxilia a realização, sem desperdícios.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça uso da intuição, capricorniano. Perceber melhor o entorno é fundamental neste momento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja atento aos sinais nas entrelinhas, aquariano. Esteja preparado para revelações em relação às pessoas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense no futuro, mas aja no presente, pisciano. Evite a ansiedade e seja mais objetivo neste momento.