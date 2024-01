Signo 12/01: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta

O horóscopo do dia para esta sexta-feira (12/01) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha-se otimista e enfrente os desafios com coragem, ariano. Agora é um momento para agir decisivamente, evitando procrastinação.

Touro (21/04 - 20/05)

Realize o necessário e não tema mudanças, taurino. Seja mais audaz e tome iniciativas corajosas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fique atento a quem realmente merece sua confiança, geminiano. Observe as nuances e o que fica nas entrelinhas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Foque em sua rotina diária, canceriano. É fundamental encontrar aliados no ambiente de trabalho e saber interagir com colegas e equipe.

Leão (23/07 - 22/08)

Expresse sua criatividade e mostre seus talentos, leonino. Este é o momento de destacar sua individualidade e habilidades de comunicação.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preste atenção à sua vida íntima e às relações familiares, virginiano. Cuidar do que é essencial deve ser sua prioridade.

Libra (23/09 - 22/10)

Dialogue com pessoas significativas e estabeleça novos contatos, libriano. Contudo, seja cauteloso para não revelar demais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize suas finanças e planeje seus recursos com realismo, escorpiano. Uma gestão financeira mais eficiente é necessária agora.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Empregue seu carisma para influenciar de forma persuasiva, sagitariano. Esteja atento para agir no momento oportuno.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Proceda com calma, capricorniano. A semana está apenas começando, portanto, mantenha seu equilíbrio mental e cuide do seu bem-estar de forma abrangente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Planeje o futuro mantendo o pragmatismo, aquariano. Este é um bom momento para identificar oportunidades de crescimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Concentre-se mais na sua trajetória profissional, pisciano. Organize seus planos e seja ambicioso, mas com moderação.