Signo 12/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia para este domingo (12/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha o foco, ariano. Este é o momento de agir, mas também de se aproximar das pessoas com delicadeza.

Touro (21/04 - 20/05)

Vá com calma, taurino. É importante dar um passo de cada vez e buscar renovação gradualmente.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Planeje para o futuro, mas não esqueça de viver o presente, geminiano. Equilíbrio e senso de realidade são essenciais neste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Seja ambicioso, mas avance com cautela, canceriano. Priorize o diálogo e evite abordagens diretas demais.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja aberto para aprender, leonino. Amplie seus horizontes e seja flexível diante das oportunidades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Tome decisões com discernimento, virginiano. Encare as mudanças com sensibilidade e abertura para novas experiências.

Libra (23/09 - 22/10)

Cerque-se de pessoas confiáveis, libriano. Valorize a presença daqueles que são firmes e verdadeiros.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Compartilhe sua percepção de forma ponderada, escorpiano. Evite exposições excessivas e busque o equilíbrio na comunicação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Busque compreender a si mesmo, sagitariano. Aprimore suas habilidades de trabalho em equipe e fortaleça os laços interpessoais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja discreto e criativo, capricorniano. Inicie a semana com bom humor e mantenha uma postura reservada e inovadora.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide da sua vida íntima, aquariano. Priorize o seu bem-estar emocional e busque o equilíbrio interior.

Peixes (20/02 - 20/03)

Concentre-se no que realmente importa, pisciano. Mantenha a calma e aborde as situações com serenidade e sabedoria.